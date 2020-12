Servette Chênois verliert das Rückspiel in der Women's Champions League gegen Atletico Madrid auswärts mit 0:5 und scheidet aus.

Nachdem Servette Chênois bei der 2:4-Heimniederlage im Hinspiel gegen Atletico Madrid noch zweimal in Führung gelegen hatte, waren die Tabellenführerinnen der Schweizer Liga auswärts in Madrid komplett chancenlos.

Die «Rojiblancos» liessen nie Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen und führten zur Pause mit 2:0. Einzig nach dem Seitenwechsel konnten die Genferinnen das Spiel kurzzeitig kontrollieren, verpassten aber den Anschlusstreffer. Anschliessend zogen die Spanierinnen das Tempo wieder an und erzielten 3 weitere Tore, wobei Nati-Torhüterin Gaëlle Thalmann eine noch höhere Niederlage mit diversen Paraden verhindern konnte.

Rückspiel des FCZ steht noch an

Die FCZ-Frauen absolvieren ihr Rückspiel in der Champions League gegen St.Pölten am Donnerstag im Letzigrund. Die Partie können Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen.