Chelsea wendet das Blatt – Barça erneut in Torlaune

Legende: Können weiter vom Champions-League-Titel träumen Torschützin Mayra Ramirez (links) und Chelsea-Teamkollegin Lauren James. imago images/Crystal Pix

In der englischen Meisterschaft ist Chelsea derzeit mit 8 Punkten Vorsprung Leader. Nach dem 0:2-Ausrutscher im Hinspiel in Manchester haben die «Blues» auch im Viertelfinal der Champions League die Muskeln spielen lassen. Mit einem 3:0-Sieg vor heimischem Publikum drehten sie den Spiess noch um und sicherten sich den Platz im Halbfinal der «Königsklasse».

Alle drei Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Sandy Baltimore (14.), Nathalie Björn (38.) und Mayra Ramirez (43.) waren erfolgreich.

Barcelona kantert Wolfsburg nieder

Im Halbfinal (gespielt wird am 19./26. April) wartet mit Barcelona der wohl härtestmögliche Brocken auf die Engländerinnen. Die spanischen Titelverteidigerinnen (ab 70. mit Sydney Schertenleib) siegten gegen Wolfsburg 6:1 und setzten sich mit dem Gesamtskore von 10:2 durch. Das andere Finalticket machen Arsenal und Lyon unter sich aus. Das Endspiel findet am 24. Mai in Lissabon statt.