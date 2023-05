Auch im Rückspiel des Halbfinals in der Women's Champions League lieferten sich Arsenal und London ein enges Duell. Nach dem 2:2 im Hinspiel stand es auch in London lange Remis. Erst in der 119. Minute kamen die Deutschen zum entscheidenden Tor. Einen kapitalen Fehler von Lotte Wubben-Moy wusste Pauline Bremer zum siegbringenden 3:2 zu nutzen.

Damit scheidet Arsenal mit einem Gesamtskore von 4:5 aus. Bei den Engländerinnen spielte Lia Wälti durch, Noelle Maritz wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Stina Blackstenius (11.) brachte das Heimteam vor 60'063 Zuschauern (Rekordkulisse im englischen Frauen-Klubfussball) früh in Führung. Jill Roord (41.) glich für die Wolfsburgerinnen aus. Alexandra Popps Kopfball-Tor (58.) konterte Jennifer Beattie (75.). Die Arsenal-Spielerin war ebenfalls per Kopf erfolgreich.

Der Final findet am 3. Juni in Eindhoven statt. Gegner der Wolfsburgerinnen wird der FC Barcelona (mit Ana Maria Crnogorcevic) sein. Die Spanierinnen setzten sich mit einem Gesamtskore von 2:1 gegen Chelsea durch.