Die Zürcherinnen unterliegen Lyon in der CL-Gruppenphase auswärts mit 0:4. Damit steht das Out in der «Königsklasse» bereits fest.

Die FCZ Frauen haben auch in ihrem 4. Gruppenspiel der Champions League nicht zum Erfolg gefunden und unterlagen Lyon auswärts mit 0:4. Nach der 4. Niederlage de suite steht das Out der Zürcherinnen damit bereits 2 Spiele vor dem Ende der Vorrunde in der starken Gruppe C fest.

Tabelle Gruppe C

Rang Team Punkte Tordifferenz 1 Arsenal 10 10:3 2 Lyon 7 9:6 3 Juventus 5 4:3 4 Zürich 0 1:12

Auswärts in Lyon hielt der FCZ den Schaden gegen die übermächtigen Französinnen, die letzte Saison den CL-Titel geholt hatten, lange in Grenzen. Beim 0:1 durch Lindsey Horan in der 14. Minute sah der Defensivverbund zwar nicht gut aus – der Ball hatte gleich durch zwei Paar Zürcher Beine den Weg ins Tor gefunden –, danach dauerte es aber weitere rund 50 Minuten, bis Lyon für klare Verhältnisse sorgen konnte.

Die 22-jährige Melvine Malard machte den Deckel dann mit einem Doppelpack (65./79.) doch noch drauf. In der Nachspielzeit markierte Delphine Cascarino

mit einem sehenswerten Weitschuss den 4:0-Schlusspunkt.

Abschiedstournee von Grings

Somit werden die letzten beiden Spiele von FCZ-Trainerin Inka Grings, die nach dem Jahreswechsel die Frauen-Nati übernimmt, nur noch Pflichttermine sein. Nächste Woche reisen die Zürcherinnen nach Turin zu Juventus, 4 Tage vor Weihnachten kommt es zuhause gegen Arsenal zum abschliessenden CL-Duell.

Die Engländerinnen mit den Schweizerinnen Lia Wälti und Noelle Maritz im Kader gewannen am Mittwoch mit 1:0 gegen Juventus und stehen damit mit einem Fuss in der K.o.-Phase der «Königsklasse».