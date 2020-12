FCZ in Rücklage – Servette verliert nach Führung

Die FCZ-Frauen verlieren das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts beim SKN St. Pölten in Österreich mit 0:2.

Die Zürcherinnen kamen während des ganzen Spiels zu keiner guten Chance.

Servette Chenôis führt gegen Atletico Madrid zweimal, verliert schliesslich aber 2:4.

Den Zürcherinnen war die Nervosität gegen den österreichischen Serienmeister St. Pölten von Beginn an anzumerken. Viele einfache Abspielfehler und unkontrollierte Ballannahmen prägten das FCZ-Spiel. Das Heimteam dominierte die Partie, musste aber lange auf einen Treffer warten.

Die kniffligste Szene überstanden die Schweizer Meisterinnen kurz vor der Pause. Kim Dubs traf ihre Gegenspielerin klar und beanspruchte viel Glück, dass die Unparteiische nicht auf den Punkt zeigte. Ein Fehlentscheid.

St. Pölten in 2. Hälfte effizienter

Das Spiel änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Der FCZ versuchte zwar höher zu stehen, doch die Österreicherinnen drückten weiter aufs Tempo und gingen in der 70. Minute hochverdient durch Stefanie Enzinger in Führung. Mateja Zver doppelte 5 Minuten später nach. Bei beiden Gegentreffern sah die Zürcher Defensive schlecht aus.

Damit geht das Team von Ivan Dal Santo mit einer äusserst schlechten Ausgangslage ins Rückspiel vom Donnerstag in einer Woche.

Servette verpasst Überraschung

Servette Chenôis zeigte zuhause bei seine Champions-League-Premiere gegen das favorisierte Atletico Madrid eine gute Leistung, verlor aber dennoch mit 2:4. Vor allem in der 1. Hälfte überzeugten die Tabellenführerinnen der Schweizer Liga mit ihrer Effizienz. Dank 2 Toren aus 2 Abschlüssen führten sie zur Pause mit 2:1.

In der 2. Halbzeit münzten die spänischen Gäste ihre technische Überlegenheit in Tore um und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Vor allem Atletico-Stürmerin Ludmila da Silva überragte mit einem Doppelpack und einer Torvorlage. Servette steht damit vor einer schwierigen Ausgangslage für das Rückspiel vom nächsten Dienstag in Madrid.