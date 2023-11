Legende: Das Frankfurter Highlight Laura Freigang trifft zum 1:0. keystone/EPA/RONALD WITTEK

Obwohl auch in der 1. Halbzeit vorwiegend der FC Barcelona am Ball war und Eintracht Frankfurt hinten einschnürte, lagen die Hessinnen zur Pause mit 1:0 in Führung. In der 43. Minute hatte Laura Freigang per Kopf nach einer Flanke von Verena Hanshaw getroffen.

Nach der Pause musste sich das Heimteam, bei dem Géraldine Reuteler ausgewechselt wurde und Nadine Riesen auf der Bank sass, jedoch der Übermacht der Katalaninnen ergeben. Salma Paralluelo mit einem Doppelpack (48./62.) und Mariona Caldentey (59.) stellten in einer knappen Viertelstunde von 1:0 auf 1:3.

Lyon schlägt St. Pölten

Mit Ella Touon stand am Mittwochabend noch eine weitere Schweizerin im Einsatz. Sie musste sich mit St. Pölten auswärts bei Lyon mit 0:2 geschlagen geben. Weiter gab es Siege für Brann Bergen (1:0 gegen Slavia Prag) und Benfica Lissabon (1:0 gegen Rosengard).