Legende: War bei Real ein Aktivposten Die kolumbianische Internationale Linda Caicedo. imago images/Sports Press Photo

Am 4. Spieltag hat Real Madrid in der Women's Champions League einen grossen Schritt Richtung Viertelfinal gemacht. Die Spanierinnen setzten sich in der Gruppe B bei Twente Enschede nach 0:1-Rückstand 3:2 durch. Sollte Schlusslicht Celtic Glasgow am späteren Abend gegen das noch verlustpunktlose Chelsea nicht gewinnen, wäre Real das Weiterkommen bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase nicht mehr zu nehmen.

In der Gruppe A darf Wolfsburg weiter auf die Viertelfinal-Qualifikation hoffen. Matchwinnerin beim 5:0-Heimerfolg über das noch punktlose Galatasaray Istanbul war Alexandra Popp. Die kürzlich aus dem deutschen Nationalteam zurückgetretene Stürmerin glänzte mit drei Toren und einem Assist. In der anderen Partie der Gruppe stehen sich um 21:00 Uhr Lyon und die AS Roma gegenüber.