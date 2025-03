Per E-Mail teilen

Legende: Zielte haargenau Sydney Schertenleib. imago images/HMB Media/Hendrik Hamelau

Der FC Barcelona steht mit einem Bein im Champions-League-Halbfinal. Die Spanierinnen dominierten den VfL Wolfsburg auswärts im Viertelfinal-Hinspiel und siegten klar mit 4:1.

Mitverantwortlich für diesen Spielstand war auch die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib. Die 18-Jährige wurde in der 83. Minute beim Stand von 3:1 für Weltfussballerin Alexia Putellas eingewechselt.

Traumtor zum Endstand

Und sie brauchte kaum Anlaufzeit, denn nur gerade drei Minuten später sorgte sie mit einem herrlichen Schlenzer in den oberen rechten Winkel für den wunderschönen Schlusspunkt in dieser Partie. Es war dies ihr Premierentor in der Königsklasse.

Nach der Pause war Barcelona dank einem Doppelschlag von Irene Paredes (50.) und Salma Paralluelo (53.) auf 0:3 davongezogen. Janina Minge nutzte in der 79. Minute die einzige Torchance des Vfl zum 1:3. Das zweite Achtelfinal-Duell des Abends ist im Gange. In Manchester kommt es zum englischen Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Chelsea.