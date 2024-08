SRF und die weiteren sprachregionalen SRG-Sender übertragen alle 31 Partien der UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz live und frei empfangbar. Zudem werden sie im Auftrag der Uefa die fünf Spiele in der Host City Zürich produzieren.

Legende: SRF überträgt die Women's EURO 2025 IMAGO / Isosport

Am 2. Juli 2025 steigt in Basel das Eröffnungsspiel der Uefa Women’s EURO 2025 in der Schweiz. 16 Teams werden in 31 Spielen die nächste Fussball-Europameisterin ermitteln. Alle Partien des Grossevents werden SRF und die weiteren sprachregionalen SRG-Sender live und frei empfangbar übertragen.

Dazu kommt eine umfassende Highlight-Berichterstattung in TV, Radio und Online. Die SRG, die die Sportrechte zentral für alle sprachregionalen Sender verhandelt, sicherte sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte in einer Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU).

SRG produziert Spiele in Zürich

Im Auftrag der Uefa wird die SRG zudem alle fünf Spiele in der Host City Zürich produzieren. Neben Zürich und Basel, wo ausser dem Eröffnungsspiel auch der Final stattfinden wird, werden in Genf, Bern, St. Gallen, Luzern, Sion und Thun Partien ausgetragen.

«Dass wir der sportinteressierten Schweizer Bevölkerung alle Spiele der Uefa Women’s EURO 2025 im eigenen Land frei empfangbar präsentieren können, freut mich enorm», sagt Roland Mägerle Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG. «Frauenfussball gehört seit längerer Zeit zum festen Bestandteil unserer Sportberichterstattung. Das Nationalteam begleiten wir seit der Endrunde 2015 in Kanada eng.»

Endrunden seit 2015 im Liveprogramm von SRF

Seit jener Weltmeisterschaft in Kanada, als sich das Schweizer Nationalteam zum ersten Mal für eine Endrunde qualifizieren konnte, berichtet SRF im TV live von den Welt- und Europameisterschaften der Frauen.

Bei der EM 2022 in England und der WM 2023 in Australien und Neuseeland übertrug SRF erstmals alle Spiele live. Zudem zeigt SRF seit der Saison 2020/21 Spiele der Women’s Super League, der höchsten Schweizer Fussballliga der Frauen.