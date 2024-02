Der erste Champion der Women's Nations League heisst Spanien. Die Equipe von Montserrat Tomé setzte sich im Final in Sevilla 2:0 gegen Frankreich durch. Aitana Bonmati (32.) zeichnete im Estadio La Cartuja vor 33'000 Zusehenden für die Führung der Weltmeisterinnen verantwortlich. Nach einer schönen Kombination drückte sie ein Zuspiel von Jennifer Hermoso aus kurzer Distanz über die Linie. Auch den zweiten Treffer leitete Barcelona-Akteurin Bonmati ein. Mariona Caldentey ging im Strafraum vergessen und netzte aus 11 Metern zum 2:0 ein (53.).

Der Dominanz von «La Roja», die in der Gruppenphase die Schweiz 5:0 und 7:1 niedergekantert hatte, konnte Frankreich nichts entgegensetzen. Erst in der Schlussviertelstunde intensivierten «Les Bleues» die Bemühungen um einen Anschlusstreffer. Eugénie Le Sommer und Amel Majri vergaben die beste Gelegenheit (81.).

Deutschland fährt nach Paris

Neben den spanischen Siegerinnen und den französischen Gastgeberinnen löste Deutschland das letzte Olympia-Ticket für die Spiele diesen Sommer in Paris. Die Elf von Trainer Horst Hrubesch bezwang in Heerenveen die Niederlande verdient 2:0. Sjoeke Nüskens Geschoss an den Pfosten (25.) war ein Vorgeschmack der deutschen Offensive. Alexandra Popp scheiterte noch vor der Pause per Kopf. Nach dem Seitenwechsel erlöste dann Klara Bühl das deutsche Team (66.). Lea Schüller (78.) doppelte per Kopf nach.