Die Frauen des FC Zürich bezwingen den FC Basel dank einer starken 1. Halbzeit im Letzigrund mit 2:0.

Der Führungstreffer fällt in der 4. Minute – es ist ein Eigentor der Baslerinnen.

Basel kommt im 2. Durchgang besser ins Spiel, kann aber nicht mehr reagieren. In der Nachspielzeit fällt noch das 2:0 für Zürich.

Die Partie in der 11. Runde der Women's Super League zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel war keine 4 Minuten alt, als das Heimteam im Letzigrund ein erstes Mal jubeln konnte. Nach einem Missverständnis in der FCB-Defensive landete der Ball am Pfosten, sprang von dort unglücklich der Baslerin Elisabeth Mayr an den Körper und kullerte über die Torlinie.

Die Gäste konnten auf den frühen Rückstand nicht reagieren. Im Gegenteil: Die Zürcherinnen dominierten das Geschehen in der 1. Halbzeit nach Belieben und kamen im Minutentakt zu besten Tormöglichkeiten. Dabei mussten die Baslerinnen auch Glück in Anspruch nehmen:

36. Minute: Nach einer starken Kombination steht FCZ-Stürmerin Barla Deplazes alleine vor dem Basler Tor, knallt den Ball aber an die Latte.

Nach einer starken Kombination steht FCZ-Stürmerin Barla Deplazes alleine vor dem Basler Tor, knallt den Ball aber an die Latte. 38. Minute: Erneut passt die Zuordnung in der FCB-Defensive nicht. Fabienne Humm köpfelt das Leder freistehend an die Torumrandung.

Erst nach der Pause fanden die Baslerinnen besser ins Spiel und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Der Treffer wollte aber nicht mehr fallen. In der Nachspielzeit erhöhte das Heimteam durch Meriame Terchoun, die nach ihrem 3. Kreuzbandriss ihr Comeback gab, gar noch auf 2:0. Den Assist zum Tor gab FCZ-Torhüterin Livia Peng.

Dank diesem Sieg überholen die Zürcherinnen in der Tabelle den FCB und liegen neu auf dem 2. Rang. Weiter geht es für beide Mannschaften in 2 Wochen. Der FCZ ist zu Gast bei Servette, die Baslerinnen spielen gegen GC.