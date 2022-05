Die Zürcherinnen gewinnen das Viertelfinal-Rückspiel gegen YB gleich mit 7:0 und stehen in den Playoff-Halbfinals. Auch Meister Servette, Basel und GC sind weiter im Titelrennen.

Die FCZ-Frauen haben in den neu eingeführten Playoffs der Women's Super League als erstes Team das Ticket für den Halbfinal gelöst. Die Zürcherinnen hatten das Geschehen auf der Sportanlage Heerenschürli zu jeder Zeit im Griff und setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen YB mit 7:0 durch (Hinspiel 2:1).

Zumindest resultatmässig war das Spiel zwischen den Zweitplatzierten der Qualifikation und den Bernerinnen in der ersten Halbzeit noch einigermassen ausgeglichen. Die FCZ-Frauen nahmen eine 1:0-Führung in die Pause, nachdem Martina Moser in der 20. Minute getroffen hatte.

Schliessen 00:52 Video Moser trifft nach 20 Minuten zur FCZ-Führung Aus Sport-Clip vom 14.05.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 01:40 Video Terchoun: «Viele Tore schiessen ist das, was wir wollen» Aus Sport-Clip vom 14.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

5 Tore in den letzten 20 Minuten

In der zweiten Halbzeit spielten dann praktisch nur noch die Zürcherinnen – und münzten ihre Überlegenheit auch in Tore um. Rahel Kiwic traf kurz nach Wiederanpfiff per Kopf, ehe Fabienne Humm (70.), Meriame Terchoun (72.), zweimal Kim Dubs (75./83.) und Lydia Andrade (84.) nicht nur den Kantersieg, sondern auch den Halbfinal-Einzug sicherstellten.

Im Halbfinal stellen sich wiederum die Grasshoppers in den Weg – der Kantonsrivale war schon Herausforderer im Cupfinal, den der FCZ mit 4:1 gewann. Die GC-Frauen zehrten von ihrer 5:2-Vorlage aus dem Hinspiel und trennten sich im 2. Duell mit Luzern 3:3.

04:01 Video 6-Tore-Spektakel hilft nur den Grasshoppers Aus Sport-Clip vom 14.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde.

Kantersiege für Servette und Basel

Das zweite Final-Ticket werden in einem Hin- und Rückspiel der amtierende Meister Servette und der FC Basel untereinander ausmachen. Die Genferinnen übersprangen die Hürde Aarau nach einem zurückhaltenden 1:0 im ersten Vergleich letztlich diskussionslos und legten einen 4:0-Heimsieg nach. Basel setzte sich gegen St. Gallen-Staad sogar mit dem Gesamtskore von 7:1 durch.