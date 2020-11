YB hat in der Women's Super League einen 2:1-Sieg über GC gefeiert.

Das Team von Coach Charles Grütter hält damit Anschluss an die erweiterte Spitze.

GC kam nach dem Anschlusstreffer (63.) besser auf, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.

Die Partie im Wankdorf-Stadion schien lange eine klare Angelegenheit für die Gastgeberinnen. Doch YB verpasste es, die 2:0-Pausenführung auszubauen. Nach einer Stunde übersahen die Unparteiischen ein klares Hands von GC-Verteidigerin Celina Tenini im Strafraum. Und kurze Zeit später machte GC-Goalie Nadja Furrer (63.) eine Top-Chance von Nadine Riesen mit einem tollen Reflex zunichte.

YB lässt GC aufkommen

Dann gelang GC-Captain Laura Walker (67.) im Anschluss nach einem Eckball prompt der Anschlusstreffer. Sie verwertete einen Abpraller, nachdem YB-Keeperin Saskia Bürki mit dem Fuss nur ungenügend abgewehrt hatte.

Das nun erwachte GC schnupperte plötzlich am Ausgleich. Richtig gefährlich wurde es vor Bürki aber nicht mehr. Angesichts des Gezeigten, ging der YB-Sieg letztlich aber in Ordnung.

YB siegt dank starker 1. Halbzeit

Die Bernerinnen hatten in der 1. Halbzeit deutlich mehr vom Spiel. Schon früh brachte Stephanie Waeber (7.) YB in Führung. Sie profitierte von einem Fehlpass in der GC-Abwehr und traf via Innenpfosten. Stefanie De Alem da Eira (30.) erhöhte nach schöner Kombination mit Eva Bachmann auf 2:0.

Dank dem Heimsieg behauptet YB den 4. Rang und rückt bis auf einen Punkt an das drittplatzierte Zürich (18) heran. GC (6.) bleibt auf 7 Zählern sitzen.