Die Schweiz unterliegt in der letzten Partie der Nations-League-Gruppenphase Norwegen nach einem abseitsverdächtigen Gegentor 0:1 und steigt damit aus der höchsten Division ab.

In Sitten zeigt die Nati eine ordentliche Leistung, lässt gegen den Gegner des EM-Eröffnungsspiels aber einmal mehr jegliche offensive Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Frankreich schliesst die Kampagne mit einem 2:0 in Island ohne Punktverlust ab.

Die Partie näherte sich der Stundenmarke, als es im Tourbillon noch einmal laut wurde. Und tatsächlich: Die Schweizerinnen liessen sich von 6888 Fans anstecken, suchten den Ausgleich. Doch Géraldine Reuteler nach einem Freistoss, Sydney Schertenleib per Kopf und Iman Beney aus der Distanz konnten nicht verhehlen, dass das Toreschiessen aktuell keine Kernkompetenz dieser Equipe ist.

Zwei Tore brauchte die Nati nun, um dem direkten Abstieg aus der höchsten Gruppe der Nations League zu entfliehen. Doch die Torlosigkeit nach den beiden Nullern gegen Frankreich hielt an, zudem ist man nun seit 8 Partien ohne Vollerfolg. Daran vermochten auch die «Jokerinnen» Svenja Fölmli, Riola Xhemaili und Alayah Pilgrim nichts zu ändern. Und als es in der Nachspielzeit doch noch klappte, stand Viola Calligaris beim vermeintlichen 1:1 im Abseits. So blieb es bei der knappen Niederlage.

Legende: Sie bringt viel Stabilität, bleibt aber auch ohne Torerfolg Rückkehrerin Géraldine Reuteler. Freshfocus/Pascal Muller

Der Abstieg als Tabellenschlusslicht ist vor allem angesichts der nun deutlich schwierigeren Quali für die WM 2027 bitter. Im Hinblick auf die in einem Monat beginnende EM (wiederum gegen Norwegen) darf Pia Sundhage immerhin konstatieren: Mit dem nominell stärksten Gruppengegner konnte man in beiden Partien mithalten. Nur – wie soll die Problematik der offensiven Harmlosigkeit behoben werden?

Crnorgorcevic: Wettlauf gegen die Zeit? Box aufklappen Box zuklappen Nicht im Aufgebot stand Ana-Maria Crnogorcevic. Die Schweizer Rekordtorschützin hatte sich gegen Frankreich eine Adduktorenverletzung zugezogen. Für sie kam Nadine Riesen zum Zug. Bei den Norwegerinnen fehlte mit Caroline Graham Hansen der grösste Name krank.

Wieder ein Horrorstart – Peng hält sich schadlos

Vilde Boe Risa hatte Norwegen schon in der 4. Minute mit dem ersten Abschluss in Führung gebracht. Nach einem Einwurf auf der linken Seite liess sich die Nati-Defensive überlisten. Die überraschend erneut im Tor eingesetzte Livia Peng war ohne Schuld und hielt sich über die komplette Distanz schadlos. Der frühe Schock war in mehrfacher Hinsicht bitter. Einerseits lag im Aufbau via Ada Hegerberg und Guro Reiten wohl eine Abseitsstellung vor. Einen VAR gab es in Sitten nicht.

Drei von vier Anforderungen erfüllt

Andererseits war die Nati mutig in die Partie gestiegen, hatte drei Viertel von Sundhages Forderungen erfüllt: eine andere Körpersprache, aktiveres Pressing und mehr Sorgfalt am Ball. Nur mit dem Kreieren von klaren Torchancen tat sich die Schweiz einmal mehr schwer.

Immer wieder drang das Heimteam um die wirblige Schertenleib in den norwegischen Strafraum vor. Jedoch mangelte es dort an der letzten Konsequenz. Rückkehrerin Reuteler kam dem Ausgleich nach einer halben Stunde sehr nahe. Den langen Ball von Smilla Vallotto setzte sie über die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff drückte die Schweiz dann auf das 1:1. Die beste Chance vergab Vallotto, die rechts am Tor vorbei zielte.

Frankreich wahrt weisse Weste

Weil es auch nach dem Seitenwechsel ums Zielwasser nicht besser bestellt war, blieb der Abstieg unausweichlich. Da half auch die französische Schützenhilfe nichts. «Les Bleues» feierten beim 2:0 in Island dank zweier später Tore den 6. Sieg im 6. Spiel.

Schon am Freitag ernennt Sundhage ihr erweitertes EM-Kader, die endgültige 23-Frau-Liste wird dann am 23. Juni bekanntgegeben. Drei Tage später findet gegen Tschechien der letzte Test vor der am 2. Juli startenden Heim-EURO statt.

Women's Nations League