Im 2. Testspiel der Frauen-Nati gegen Polen unterliegt die Schweiz in Marbella mit 0:1.

Das entscheidende Tor der Polinnen erzielt Martyna Wiankowska.

Die Schweizerinnen spielen sich über die gesamten 90 Minuten keine wirkliche Torchance heraus.

Beim 4:1 im ersten Test gegen Polen hatten die Schweizerinnen gezeigt, dass sie Tore schiessen können. Im 2. Test am Dienstagabend wollte ihnen das nicht mehr gelingen. In einer Partie, in der das Tempo auf beiden Seiten über die gesamte Partie hinweg fehlte, unterlag die Nati mit 0:1.

Dies, weil der erste polnische Eckball direkt zum polnischen Tor führte. In der 75. Minute kam Martyna Wiankowksa nach einer Kopfballvorlage an den Ball und musste diesen nur noch an Livia Peng vorbeispitzeln. Bitter für die Torhüterin, hatte sie doch direkt zuvor noch glänzend gegen Ewa Pajor pariert. Beim Gegentor im Anschluss war sie dann machtlos.