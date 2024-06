1. Niederlage in EM-Quali

Im 4. Spiel der EM-Qualifikation muss die Schweiz beim 0:1 in Ungarn die erste Niederlage einstecken.

Emöke Papai erzielt den goldenen Treffer nach einem Fehlpass von Coumba Sow.

Ramona Bachmann verschiesst in der Nachspielzeit einen Penalty.

Es war Fussball-Magerkost, welche die beiden Teams den Zuschauenden boten. Kaum zusammenhängende Aktionen, kaum Torchancen, es erstaunte wahrlich nicht, dass lange Zeit keine Tore fielen.

Und es war auch bezeichnend, dass der einzige Treffer der Partie nach einem haarsträubenden Fehler entstand. Coumba Sow spielte den Ball in der eigenen Hälfte ohne Bedrängnis in die Füsse der Ungarin Emöke Papai.

Die Angreiferin, die bei GC unter Vertrag steht, fackelte nicht lange, zog aus rund 20 Metern ab und traf präzise mit einem Aufsetzer in die weite Ecke (73.). Elvira Herzog im Schweizer Tor blieb ohne Abwehrchance.

00:39 Video GC-Stürmerin Papai nutzt Sows Fehlpass eiskalt aus Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit

Wer nun in der Schlussviertelstunde auf eine vehemente Reaktion der Schweizerinnen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Luana Bühler setzte nach einer Freistoss-Flanke von Ramona Bachmann den Ball per Kopf über das Tor (83.), mehr schien da nicht mehr zu kommen.

Doch in der Nachspielzeit bot sich den Gästen plötzlich doch noch die Chance, unverhofft einen Zähler aus Budapest zu entführen. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichterin Eleni Antoniou auf den Elfmeterpunkt. Wie schon im Hinspiel nahm Bachmann Anlauf. War sie vor 5 Tagen noch erfolgreich gewesen, setzte die USA-Söldnerin den Ball dieses Mal an den Pfosten.

01:01 Video Bachmann verschiesst in der Nachspielzeit einen Elfmeter Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Niederlage ohne grössere Folgen

So blieb es bei der nicht unverdienten Niederlage, welche auf die EM-Qualifikation keine Auswirkungen hat, da die Schweiz als Gastgeberin der EURO 2025 bereits für die Endrunde qualifiziert ist.

Es geht aber um den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League. Weil aber auch die erste Verfolgerin Türkei verlor (0:1 in Aserbaidschan), bleibt die Schweiz an der Spitze der Gruppe 1 und hat nach wie vor beste Chancen, den direkten Wiederaufstieg zu bewerkstelligen.

So geht es weiter

Zum Abschluss der EM-Qualifikations-Kampagne geht es für die Schweizerinnen am 12. Juli auswärts gegen die Türkei und am 16. Juli zuhause gegen Aserbaidschan. Im Duell mit den Türkinnen dürfte dann auch die Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg in der Nations League fallen.

03:41 Video Ungarn - Schweiz: Die Live-Highlights Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.