Die Schweiz schlägt die Türkei in Izmit im Rahmen der EM-Quali mit 2:0.

Die Treffer erzielen Sydney Schertenleib und Ana-Maria Crnogorcevic.

Mit dem Erfolg hat das Team von Trainerin Pia Sundhage den Gruppensieg und damit auch den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League auf sicher.

Ana-Maria Crnogorcevic hat im Kocaeli-Stadion in Izmit einmal mehr bewiesen, warum sie für das Schweizer Nationalteam so wichtig ist. Die 33-Jährige war beim 2:0-Erfolg gegen die Türkei die Frau des Spiels.

In der 58. Minute erlief sie auf dem rechten Flügel einen Pass von Viola Calligaris. Von da bediente sie die im Zentrum heranbrausende Sydney Schertenleib, die problemlos zum 1:0 einschob. Schertenleib, erst 17-jährig und künftige Barcelona-Spielerin, war zur Halbzeit eingewechselt worden und absolvierte ihr zweites Spiel im A-Nationaltrikot.

01:02 Video Schertenleib bringt die Schweiz in Führung Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Keine Gefahr mehr nach dem 2:0

Nach 65 Minuten hatte die fast doppelt so alte Crnogorcevic dann ihren Solo-Auftritt: Nach einer Balleroberung von Naomi Luyet stürmte Crnogorcevic auf den türkischen Kasten los und düpierte Keeperin Selda Akgöz mit einem Lupfer zum 2:0.

00:57 Video Crnogorcevic erhöht für die Schweiz in der Türkei Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Danach spulten die Schweizerinnen das Pensum souverän runter. Die Türkinnen waren zu keiner Reaktion mehr fähig. Damit holte sich das Team von Trainerin Pia Sundhage den Sieg in der Liga B Gruppe 1 – was bedeutet, dass der Aufstieg in die höchste Liga der Nations League Tatsache ist.

Ausgeglichene Partie vor der Pause

Der Erfolg der Schweizerinnen war aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause mehr als verdient. Noch im ersten Durchgang hatte sich das Spiel gegen die Türkinnen harziger gestaltet.

00:45 Video Bachmann und Civelek zoffen sich – Sundhage greift ein Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Chancen gab es auf beiden Seiten: So kam Crnogorcevic in der 15. Minute nach einem Doppelpass mit Smilla Vallotto aus kurzer Distanz den berühmten Schritt zu spät. Kurz darauf nickte Coumba Sow einen Kopfball gefährlich auf das türkische Tor, Akgöz parierte blendend (17.).

Auf der anderen Seite schrammten die Gastgeberinnen binnen Sekunden zweimal an der Führung vorbei. In der 32. Minute parierte Elvira Herzog im Schweizer Kasten einen abgefälschten Schuss von Ebru Topcu. Beim daraus folgenden Eckball scheiterte Busem Seker per Kopf an der Latte.

Schliessen 00:50 Video Schertenleib: «Dieses Tor werde ich noch feiern» Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 03:29 Video Sundhage: «Es war eine solide Darbietung» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden. 01:57 Video Crnogorcevic: «Das Wichtigste sind die drei Punkte» Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden. 01:39 Video Bachmann: «Im Vergleich zu Texas war es hier kühl» Aus Sport-Clip vom 12.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

So geht es weiter

Die Schweizerinnen bestreiten ihr letztes EM-Qualispiel am kommenden Dienstag zuhause gegen Aserbaidschan. Das Duell in Lausanne steigt um 19:00 Uhr – auf SRF zwei stimmen wir Sie bereits ab 18:40 Uhr auf das Spiel ein.