Die Schweiz bezwingt Frankreich in einem Testspiel vor 10'800 Fans in Genf überraschend mit 2:1.

Den entscheidenden Treffer erzielt die 18-jährige Naomi Luyet kurz nach der Pause traumhaft.

In der 1. Halbzeit trifft Ramona Bachmann vom Punkt. Kelly Gago gleicht für Frankreich aus.

Es war ein echtes Traumtor von Naomi Luyet, das für die Entscheidung zugunsten der Schweizerinnen sorgte. Es lief die 54. Minute im Stade de Genève, als die 18-Jährige bei einem Gegenstoss von Smilla Vallotto lanciert wurde. Die YB-Aussenläuferin legte sich auf der linken Seite den Ball zurecht und schlenzte ihn wunderschön ins rechte Lattenkreuz. Es war im 5. Einsatz für die Nati der 1. Treffer für die aktuelle Topskorerin der Super League.

00:59 Video Luyet schiesst die Schweiz herrlich zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

1. Sieg gegen Frankreich seit über 20 Jahren

In der Folge blieb der Schweiz auf der einen Seite das 3:1 durch Joker Alisha Lehmann äusserst knapp verwehrt. Frankreichs Torhüterin Constance Picaud konnte einen abgefälschten Schuss gerade noch an den Pfosten lenken. Auf der anderen Seite bekundete Elvira Herzog im Schweizer Tor Glück, als Jade Le Guilly aus bester Position am Aussenpfosten scheiterte.

So brachten die Spielerinnen von Pia Sundhage den Sieg über die Zeit und feierten den 1. Sieg über Frankreich seit 2002. Ausserdem hat nach dem überzeugenden Unentschieden gegen die Australierinnen am Freitag auch der 2. Versuch mit der neu eingeführten Dreierkette in der Defensive mehr als nur funktioniert.

2 strittige Penalty-Szenen

Auch schon zu Beginn der Partie waren es die Schweizerinnen, die den Ton angaben. Lediglich 3 Minuten waren im 1. Spiel der Frauen-Nati im Stade de Genève gespielt, als Kapitänin Lia Wälti am Strafraumeck regelwidrig von den Beinen geholt wurde. In der Wiederholung war zwar klar zu sehen, dass sich das Foul von Cindy Caputo im Sechzehner ereignete, doch Schiedsrichterin Silvia Gasperotti entschied sich für Freistoss.

05:28 Video Die Live Highlights bei Schweiz – Frankreich Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 28 Sekunden.

Die Schweizerinnen liessen sich dadurch aber nicht aus dem Tritt bringen und hatten in der Startphase mehr vom Spiel. In der 24. Minute trat Ramona Bachmann einen Eckball ins Zentrum, wo der Ball wohl an Kelly Gagos Ellbogen sprang. Diesmal zeigte die Unparteiische sofort auf den Punkt und Bachmann verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zur Schweizer Führung. Es war der 60. Treffer im Nationaldress für die 33-Jährige.

01:31 Video Bachmann bringt die Schweiz vom Punkt in Führung Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Von da an steigerten sich aber auch die Französinnen. 9 Minuten nach dem Gegentor machte Gago ihren Fehler wieder gut. Die Nantes-Stürmerin traf mit der ersten echten Torchance für die Gäste zum Ausgleich. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite brachte Julie Dufour den Ball in die Mitte. Dort missglückte Caputos Abschluss zwar, doch Gago reagierte schnell und drückte die Kugel über die Linie.

00:40 Video Gago erzielt aus kurzer Distanz das 1:1 Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht's weiter

Den Aufwärtstrend fortsetzen kann die Nati in genau einem Monat. Und auch dann geht es gegen 2 Top-Nationen. Zunächst empfängt das Team von Sundhage am 29. November Deutschland im Letzigrund zum Freundschaftsspiel. 4 Tage später gastiert man bei einem weiteren Test in Sheffield bei den «Lionesses» aus England.