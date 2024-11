Legende: Gegen Island, Norwegen und Frankreich Das Team von Pia Sundhage tritt in der Nations League 2025 gegen namhafte Konkurrenz an. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Der Spielplan für die zweite Austragung der Nations League der Frauen ist bekannt. Die Schweizerinnen starten in der Gruppe 2 der Liga A am 21. Februar mit einem Heimspiel gegen Island, ehe das Team von Pia Sundhage 4 Tage später auswärts auf Norwegen trifft.

Im zweiten Camp des EM-Jahres empfangen die Schweizerinnen am 4. April Frankreich, am 8. April findet das Rückspiel in Island statt. Es folgt am 30. Mai eine weitere Auswärtspartie in Frankreich, bevor die Gruppenphase für die SFV-Auswahl am 3. Juni mit dem Heimspiel gegen Norwegen endet.

Am 2. Dezember steht der Sieger fest

Die Austragungsorte und die Anspielzeiten sind noch nicht bekannt. Die 4 Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinals, die vom 22. bis 28. Oktober in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden. Der Final, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel, findet zwischen dem 26. November und 2. Dezember 2025 statt.