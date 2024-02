Schweizer Nati findet wieder Gefallen am Toreschiessen

Im ersten Spiel unter der neuen Trainerin Pia Sundhage gewinnt eine spielfreudige Schweizer Nati im Test gegen Polen in Marbella 4:1.

Nach einem Eigentor der Polinnen treffen Alayah Pilgrim, Noemi Ivelj und Alisha Lehmann für die Schweiz.

Am Dienstag testet das Schweizer Team im Trainingslager in Spanien erneut gegen Polen.

Das Toreschiessen – es war in der Ära Inka Grings das grosse Problem der Schweizer Frauen. Ein erstes Zeichen, dass sich das unter der neuen Trainerin Pia Sundhage ändern könnte, setzte die Nati gegen Polen. Gleich vier Treffer gelangen ihr beim letztlich ungefährdeten 4:1-Sieg in Marbella – so viele wie seit dem 15:0 gegen Moldawien im September 2022 nicht mehr.

Die Basis zum Erfolg legten die Schweizerinnen bereits früh in der Partie, als sie zweimal von polnischer Hilfe profitierten. Zuerst beförderte Verteidigerin Wiktoria Zieniewicz eine Hereingabe der auffälligen Debütantin Sydney Schertenleib zum 1:0 ins eigene Tor (6. Minute). Und wenig später zeigte sich Polens Starstürmerin Ewa Pajor vom Penaltypunkt gnädig: Ihren schwach getretenen Versuch konnte Elvira Herzog im Schweizer Tor behändigen.

Kurz vor der Pause war es dann Alayah Pilgrim, die auf 2:0 stellte. Aurélie Csillags Schuss nach einem gekonnten Steilpass Meriame Terchouns wehrte die polnische Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek nach vorne ab, Pilgrim staubte ab.

Ivelj mit erstem Nati-Treffer

Dass auch unter Sundhage noch nicht alles funktioniert, zeigte die Periode unmittelbar nach der Pause. Polen kam besser aus der Kabine und verdient zum 1:2-Anschlusstreffer durch Kayla Adamek in der 62. Minute.

In Abwesenheit der am Knie angeschlagenen und deshalb geschonten Kapitänin Lia Wälti führte Ramona Bachmann bei der Schweiz Regie. Ihren Wert für das Team unterstrich sie mit der Vorarbeit zu Noemi Iveljs 3:1. Die Aufgabe für das 17-jährige GC-Talent war in der 66. Minute nicht mehr schwierig. Ivelj schob souverän zu ihrem ersten Länderspieltreffer im zweiten Einsatz ein.

Den Doppelschlag perfekt machte fünf Zeigerumdrehungen später Alisha Lehmann, wie Ivelj eingewechselt. Lehmann hatte im Nati-Dress letztmals vor zwei Jahren getroffen.

So geht es weiter

Am Dienstag testet die Nati in Marbella noch einmal gegen Polen. Auch diese Partie sehen Sie ab 16:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.