Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt das abschliessende Spiel der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan mit 3:0.

Zwei der drei Tore auf der Lausanner Pontaise fallen erst in der Schlussviertelstunde.

Der nächste Nati-Zusammenzug steht erst im Oktober an.

Die Schweizer Frauen-Nati hat die EM-Qualifikation mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Auf der Lausanner Pontaise hatte das Team von Trainerin Pia Sundhage das Geschehen zu jeder Zeit im Griff. Angesichts der Überlegenheit der Schweizerinnen hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können.

Dass am Ende dennoch ein klarer 3:0-Sieg zu Buche stand, war einer Tempoerhöhung in der zweiten Halbzeit geschuldet. Den Lohn dafür holten sich die Schweizerinnen in der Schlussviertelstunde ab, nachdem sie zuvor teilweise hochkarätige Chancen liegengelassen hatten. Viola Calligaris (77.) nach einem Freistoss und Ana-Maria Crnogorcevic (88.) nach einer schönen Kombination über links waren beide per Kopf erfolgreich.

00:44 Video Calligaris erhöht auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Überlegenheit lange nicht umgemünzt

Mit ihrem Treffer zum Schlussstand holte Crnogorcevic Verpasstes nach. Die Schweizer Rekordtorschützin hatte nach einer knappen halben Stunde den Pfosten getroffen. Nur Sekunden nach der Pause landete ihr Abschluss aus gut 20 Metern am Querbalken.

Crnogorcevic war nicht die einzige, die gegen offensiv äusserst harmlose Aserbaidschanerinnen im Abschluss sündigte. Lydia Andrade, die auf dem linken Flügel ran durfte, liess ebenso eine Topchance aus wie Géraldine Reuteler, die gleich zweimal hätte einnetzen können.

01:04 Video Terchoun beendet mit dem Führungstor lange Durststrecke Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Für den einzigen Glanzpunkt vor der Pause hatte Meriame Terchoun gesorgt. Die Stürmerin, die bei Dijon unter Vertrag steht, traf in der 25. Minute mit einem Schlenzer ins rechte Eck. Die aserbaidschanische Torhüterin Aytaj Sharifova machte dabei nicht die beste Falle, auch wenn der Schuss kurz vor ihr noch aufsetzte. Terchoun dürfte dies herzlich egal sein. Für die 28-Jährige war es der erste Treffer im Nati-Dress seit April 2016.

Sundhage experimentiert

Sundhage hatte im Vergleich zum Türkei-Spiel am Freitag gleich auf 5 Positionen umgestellt. Im Tor erhielt beispielsweise Livia Peng den Vorzug gegenüber Elvira Herzog. Die Torhüterin von Werder Bremen verbrachte einen äusserst ruhigen Abend.

Zur Pause tätigte die Nati-Trainerin erneut 4 Wechsel, wobei insbesondere Smilla Vallotto Werbung in eigener Sache machte. Auf dem linken Flügel sorgte die in Schweden engagierte Mittelfeldspielerin für ordentlich Betrieb.

Schliessen 01:59 Video Sundhage: «Die Systemwechsel haben wir ziemlich gut umgesetzt» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden. 01:08 Video Terchoun: «Bin stolz auf die Jungen, die reinkommen und ihr Ding machen» Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:42 Video Reuteler: «Zweimal im Spiel das System gewechselt und gut darauf reagiert» Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 01:12 Video Calligaris: «Kompliment an die eingewechselten Spielerinnen, haben Tempo reingebracht» Aus Sport-Clip vom 16.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

So geht es weiter

Die Schweiz beendet die EM-Qualifikation mit 5 Siegen und einer Niederlage. Als Gastgeberin der kommenden EM-Endrunde war das Team von Sundhage bereits zuvor für die Endrunde qualifiziert. Den Gruppensieg und die damit verbundene Rückkehr in die höchste Liga der Nations League hatten die Schweizerinnen bereits nach dem Sieg in der Türkei am letzten Freitag in der Tasche.

Der nächste Nati-Zusammenzug steht erst im Oktober an. Die Testspiel-Gegnerinnen sind noch nicht bekannt.