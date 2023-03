Das Schweizer Nationalteam tritt in der WM-Vorbereitung in Luzern gegen die Nummer 14 der Welt an.

Legende: Trifft mit der Schweiz im April auf China Nationaltrainerin Inka Grings. Keystone/EFE/Carrasco Ragel

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat ein weiteres Testspiel im Hinblick auf die im Sommer stattfindende WM in Australien und Neuseeland terminiert. Das Team von Neo-Nationaltrainerin Inka Grings empfängt am Donnerstag, 6. April, in Luzern China.

Die Partie gegen die Nummer 14 der Welt ist das erste Länderspiel der Frauen, das in Luzern stattfindet. Trainerin Grings erwartet einen Gegner, der ihr Team «spielerisch und physisch stark fordern» werde. Fünf Tage später steht dann für das Schweizer Team der nächste Test an, wenn es im Zürcher Letzigrund gegen Island antritt.

Julini mit Kreuzbandriss

An der WM trifft die Schweiz auf die Philippinen (21. Juli), Norwegen (25. Juli) und Co-Gastgeber Neuseeland (30. Juli). Das Turnier verpassen wird Sally Julini. Die 20-jährige Genferin, die in Frankreich bei Guingamp engagiert ist, hat sich im Trainingslager im Februar in Marbella einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen.

