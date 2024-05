Im Aufgebot für die beiden Partien gegen Ungarn am 31. Mai in Biel und 4. Juni auswärts in Budapest im Rahmen der EM-Qualifikation setzt Pia Sundhage auf drei Rückkehrerinnen sowie auf drei Spielerinnen, die erstmals Teil des A-Teams sein werden.

Für Noemi Ivelj (Grasshopper Club Zürich) und Lia Kamber (FC Luzern) ist es eine Rückkehr in die Nati, nachdem sie zuletzt die EM-Qualifikation mit der U-19 bestritten haben. Marion Rey (FC Zürich) stand zuletzt an der WM 2023 in Neuseeland und Australien im Kader.

Erstmals dabei dagegen ist Larina Baumann. Die 26-jährige Verteidigerin, die zuletzt auf Stufe U-17 für eine SFV-Auswahl auflief, überzeugte mit ihren guten Auftritten für den FC St. Gallen 1879. Nebst den 23 Spielerinnen nominiert Sundhage für den kommenden Zusammenzug mit Naomi Luyet (BSC YB Frauen) und Caterina Tramezzani (FC Luzern) zwei weitere U-19-Akteurinnen. Beide werden die erste Woche in der Schweiz mit dem Team trainieren. Für die beiden Qualifikationsspiele werden sie jedoch nicht im Aufgebot stehen.

Crnogorcevic, Wälti und Maritz fehlen

Nicht dabei sein werden kommende Woche Ana Maria Crnogorcevic, Lia Wälti und Noelle Maritz. Mit Crnogorcevic, die bei Atletico kaum Spielzeit erhält und beim letzten Nati-Spiel gegen Aserbaidschan krankheitshalber fehlte, hat Sundhage ein längeres Gespräch geführt und ihr dabei signalisiert, dass die Nati-Türe nicht geschlossen ist. Um aufgeboten zu werden, «muss sie aber 110 Prozent fit sein» Wichtig sei, dass Crnogorcevic neben dem Training auch Spielzeit habe.

02:30 Video Sundhage über Crnogorcevic: «Sie kann dem Team helfen, wenn sie bei 110 Prozent ist» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

Wälti ist nach einer Knieverletzung noch nicht wieder einsatzbereit. Maritz wird sich einer «Routine-OP» unterziehen und fehlt ebenfalls. Genauere Angaben wollte die Nati-Trainerin nicht machen.

Das Frauen-Nationalteam kommt am Montag, 27. Mai, im Swiss Olympic House in Magglingen zusammen. Am Mittwoch, 29. Mai, findet in der Bieler Tissot Arena das öffentliche Training statt, zwei Tage später empfängt die Nati gleichenorts Ungarn (20.00 Uhr). Danach steht die Reise nach Budapest an, wo am Dienstag, 4. Juni, das Rückspiel im Hidegkuti Nándor Stadion (17.30 Uhr) gegen die Ungarinnen stattfindet.