Legende: Grosse Freude bei Veronica Maglia (l.) und Co. nach der erfolgreichen EM-Quali. SFV/KEYSTONE/Peter Schneider

Die Schweiz startet am Sonntagnachmittag in Sarajevo in die U19-EM der Frauen – und trifft zum Auftakt ausgerechnet auf Rekordsieger Spanien. Vom 27. Juni bis 10. Juli kämpfen acht Nationen in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina um den Titel. Die Schweiz ist in einer anspruchsvollen Gruppe mit Spanien, Österreich und Island. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen in die Halbfinals ein.

Die Spanierinnen haben den Titel bereits sieben Mal gewonnen, letztes Jahr zum vierten Mal in Folge. «Spanien gehört zu den besten Nationen Europas, doch wir wollen uns nicht verstecken», sagt Nati-Trainerin Veronica Maglia.

Siege gegen Wales, Lettland und England

Gegen Österreich und Island erwartet sie ein enges Rennen. Entscheidend werde vor allem der Teamgeist sein: «Gerade in schwierigen Momenten müssen wir als Team funktionieren.»

Das hatten die Schweizerinnen in der Qualifikation im letzten April mit Siegen gegen Wales (3:0), Lettland (2:1) und England (2:0) eindrücklich unter Beweis gestellt. Es ist die erste EM-Endturnier-Teilnahme seit acht Jahren.