Legende: Testspiele auf Ernstkampf-Niveau Alisha Lehmann, Coumba Sow und Co. stehen in der EM-Quali nicht unter Resultatdruck. Freshfocus/Toto Marti

Die Schweiz trifft in der Qualifikation für die Frauen-EM 2025 im eigenen Land auf weniger namhafte Gegner als zuletzt in der Nations League.

Dem Team von Pia Sundhage wurden in der Gruppe 1 der Liga B Ungarn, die Türkei und Aserbaidschan zugelost.

Für die als Gastgeberin bereits für die Endrunde qualifizierte Nati haben die sechs Partien Testspielcharakter.

Der Schweiz stehen im Rahmen der EM-Qualifikation Duelle gegen Ungarn, die Türkei und Aserbaidschan ins Haus. Dies ergab die Auslosung in Nyon. Ungarn als Nummer 41 der Fifa-Weltrangliste ist auf dem Papier der stärkste Gegner.

Als Gastgeberin der Endrunde 2025 steht die Schweiz als eines der 16 teilnehmenden Teams bereits fest. Weil es für die Gegnerinnen aber um einiges geht, taugen die Quali-Partien dennoch als Quasi-Ernstkämpfe. Ein gutes Abschneiden käme der Schweiz auch sonst entgegen, könnte doch mit dem Gruppensieg der Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League bewerkstelligt werden.

Sundhages Respekt vor Ungarn

Dies betont auch Ana-Maria Crnogorcevic, die die Gruppe als «interessant» bezeichnet. «Es sind sehr unterschiedliche Teams – gegen Ungarn und Aserbaidschan habe ich noch nie gespielt.»

Auch bei Trainerin Pia Sundhage herrscht noch einiges an Ungewissheit. «Gegen Ungarn habe ich mit Brasilien schon gespielt. Das ist ein starkes Team», so die Schwedin in einer ersten Reaktion.

Audio Sundhage: «Ungarn ist ein starkes Team» (engl.) 01:33 min Bild: Keystone/Anthony Anex abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Frankreich, England und Schweden in gleicher Gruppe

In der Liga A sticht die Gruppe 3 mit Frankreich, England, Schweden und Irland hervor. In der Gruppe 4 kommt es unter anderem zum Nachbar-Duell zwischen Deutschland und Österreich.

Legende: Hammergruppe 3 Europameister England bekommt es in der Liga A unter anderem mit Frankreich und Schweden zu tun. zvg/Uefa

Der (komplizierte) Modus

An der EM 2025 sind insgesamt 16 Nationen dabei. Ähnlich wie die Nations League funktioniert die Quali im Ligen-Modus. Die 51 Teams wurden gemäss Nations-League-Ranking auf die Ligen A, B und C aufgeteilt. Jede Liga besteht aus vier bzw. fünf (Liga C) Gruppen. Die jeweils Erst- und Zweitklassierten in der Liga A qualifizieren sich direkt (8 Teams).

Die restlichen 7 Teilnehmer-Nationen werden in zwei Playoff-Runden ermittelt. Zunächst spielen die Dritt- und Viertklassierten den Liga A gegen die 5 Gruppensieger und 3 besten Gruppenzweiten der Liga C.

In einem zweiten Pfad duellieren sich die 4 Gruppensieger und 2 besten Gruppenzweiten der Liga B mit den 2 verbleibenden Gruppenzweiten und den 4 Gruppendritten derselben Liga. Die 8 Sieger des ersten und die 6 des zweiten Pfades werden dann zusammengewürfelt und spielen in 7 K.o.-Partien der 2. Runde die definitiven EM-Tickets aus.

Im April geht's los

Die Gruppenphase der Qualifikation startet Anfang April und dauert bis Mitte Juli. Die EM in der Schweiz findet vom 2. bis 27. Juli 2025 statt. Die Gruppen werden im Dezember nach Abschluss der Playoffs ausgelost.