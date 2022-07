Coumba Sow war schon immer fussballbegeistert. So spielte sie schon früher sehr oft Fussball und war auch gut darin, was ihr einen ganz besonderen Spitznamen einbrachte:

Auf dem Fussballplatz haben mir alle ‹Ronaldinha› gesagt. Ich habe auch immer Ronaldinhos Videos angeschaut, wollte seine Schuhe und habe das Haarband so wie er getragen. Ich würde ihn gerne kennenlernen.

Doch auch auf «Ronaldinha» warteten bald Pflichten. Das Gymnasium zum Beispiel. Dieses mit ihrer Leidenschaft Fussball unter einen Hut zu bekommen, war nicht immer einfach. Sow ging dafür einen mutigen Schritt:

Mit 19 Jahren ging ich in die USA. Als ich das Gymnasium absolvierte und bei Zürich spielte, war es schwierig, diese beiden Sachen zu kombinieren. In den USA konnte ich beides machen, musste mich nicht für etwas entscheiden.

Das war 2015. Genau in jenem Jahr fand auch die WM in Kanada statt – mit der Schweiz als Teilnehmerin. Sow war damals noch Fan auf der Tribüne: