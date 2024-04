Die Schweiz ist als Gastgeberin der Frauen-EURO 2025 automatisch für die Endrunde qualifiziert. Um trotzdem Spielpraxis sammeln zu können, nimmt die Nati ausser Konkurrenz in der EM-Quali teil. Sie trifft in der Gruppe 1 der Liga B auf die Türkei, Aserbaidschan und Ungarn. Das Heimspiel am Freitag gegen die Türkei (ab 18:40 Uhr live auf SRF zwei) und das Gastspiel am 9. April in Aserbaidschan (ab 13:50 Uhr live auf SRF zwei) können Sie live bei SRF mitverfolgen – wie auch die weiteren Quali-Spiele der Nati.