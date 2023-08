Die Organisatoren der Women's EURO 2025 in der Schweiz haben knapp zwei Jahre vor dem Start ihre Ziele bekanntgegeben.

Frauen-EM in der Schweiz

Turnierdirektorin Doris Keller und SFV-Generalsekretär Robert Breiter haben am Donnerstag in Muri bei Bern über die Ziele und die Organisation der Women's EURO 2025 in der Schweiz informiert.

Das ambitionierte Ziel der Turnierorganisatoren für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz sind ausverkaufte Stadien. Darüber hinaus soll es die meist besuchte, meist gesehene und sportlich begeisterndste Frauen-EM der Geschichte werden. Es soll ein Benchmark für Frauensportanlässe mit innovativer, inklusiver, lokaler und internationaler Strahlkraft geschaffen werden.

Frauenfussball weiter fördern

Als Vermächtnis soll die EM dem Frauenfussball in der Schweiz einen nachhaltigen Schub verleihen. Angestrebt wird die dauerhafte Steigerung der Anzahl lizenzierter Spielerinnen (aktuell: 37'310) und der Anzahl Vereine, die Frauen- oder Mädchenteams führen (aktuell knapp 25%). Basierend auf der SFV-Strategie 2021 bis 2025 soll Fussball bis ins Jahr 2025 bei den Frauen als beliebteste und am meisten ausgeübte Sportart etabliert werden.