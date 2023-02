Die Vorfreude ist riesig: Die Spielerinnen der Schweizer Frauen-Nati strahlen vor dem Abflug ins spanische Trainingslager. Während zehn Tagen werden sich die Schweizerinnen in Marbella intensiv auf die WM in Australien und Neuseeland vorbereiten. Neu mit an Bord: Trainerin Inka Grings. Auch ihre Freude ist gross. Nervosität? Spürt sie keine. «Nervös bin ich bei anderen Dingen, aber nicht beim Fussball», so Grings mit einem Lächeln.

05:44 Video Grings: «Ich möchte schon ein bisschen aggressiver spielen» Aus Sport-Clip vom 13.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 44 Sekunden.

Die Auswahl der Neo-Trainerin wird in Spanien zwei Testspiele bestreiten. Zwei Mal sind die Polinnen die Gegnerinnen. Das erste Spiel findet am Freitag im eine Autostunde entfernten Algeciras statt. Das zweite folgt am Dienstag in Marbella. Trainerin Grings möchte im Trainingslager unter anderem die Arbeit gegen den Ball fördern.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Beide Spiele der Schweizerinnen können Sie live auf SRF zwei verfolgen: Freitag, 17. Februar, 15:30 Uhr: Polen - Schweiz in Algeciras

Polen - Schweiz in Algeciras Dienstag, 21. Februar, 16:00 Uhr: Schweiz - Polen in Marbella

Weiteres Testspiel bereits fix

Im zweiten Zusammenzug werden die Schweizerinnen am 11. April gegen die Isländerinnen im Letzigrund in Zürich testen. Die Vorbereitungen für das Turnier in «Down Under» ab dem 20. Juli laufen also auf Hochtouren.