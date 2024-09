Legende: Im Oktober wird zweimal getestet Nati-Verteidigerin Viola Calligaris. Keystone/Salvatore di Nolfi

Die Gegner der Schweizer Frauen-Nati in den beiden Testspielen im Oktober sind bekannt: Die Equipe von Trainerin Pia Sundhage empfängt am 25. Oktober in Zürich Australien und misst sich am 29. Oktober in Genf mit Frankreich.

Das Duell mit Australien im Letzigrund (Spielbeginn um 20:00 Uhr) ist eine Premiere. Noch nie spielten die Schweizerinnen gegen die «Matildas». Australien ist favorisiert, erreichte das Team doch an der Heim-WM im letzten Jahr den 4. Platz. Während die Schweiz in der Fifa-Weltrangliste Platz 25 belegt, sind die Australierinnen auf dem 15. Rang klassiert.

1. Frauen-Länderspiel im Stade de Genève

Vier Tage später kommt es zu einer weiteren Premiere: Erstmals trägt die Frauen-Nati eine Partie im Stade de Genève aus (Spielbeginn um 21:00 Uhr). Gegen die Weltnummer 10 spielte die Schweiz seit der Jahrtausendwende bereits 10 Mal. 7 Partien gingen verloren, nur am 14. August 2002 konnte man einen 2:1-Auswärtssieg einfahren.

Auch das erste offizielle Länderspiel der Frauen-Nati war gegen Frankreich: Am 7. Mai 1972 gab es in Basel ein 2:2.