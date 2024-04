Die Nati-Reise hat sich für Luana Bühler fraglos gelohnt. Bei den beiden souverän gewonnenen Partien durfte die Innenverteidigerin ein Kopfballtor bejubeln, dirigierte die Defensive. Zurück in Nordlondon will die 1,71 m grosse Luzernerin auch mit Tottenham über sich hinauswachsen. Die «Lilywhites» stehen am Sonntagnachmittag erstmals in der Klubgeschichte im Halbfinal des FA Women's Cup.

Gegen Leicester sind Bühler und Co. leicht favorisiert. Einerseits hat das 6.-platzierte Tottenham in der Liga 8 Punkte mehr geholt als die «Foxes» (9.). Andererseits baut man auf das Heimpublikum, zumal die Partie im Tottenham Hotspur Stadium steigt, statt wie meistens in der viel kleineren Brisbane Road.

Bühlers beide Tore in der EM-Quali

Einfach wird es keineswegs, ist sich Bühler bewusst: «Sie sind unangenehm zu spielen, sehr aggressiv. Es wird eng und intensiv. Sie verteidigen aggressiv, suchen die Duelle, spielen schnell nach vorne. Bei Konter müssen wir wach sein.» Die Meisterprüfung legten die «Spurs» bereits im Viertelfinal ab. Topfavorit ManCity wurde im Penaltyschiessen in die Knie gezwungen. Im grossen Final wiederum würde mit Chelsea oder Manchester United wiederum ein harter Brocken warten.

Wie in der Runde zuvor dürfte Bühler auch gegen Leicester in der Startelf figurieren. Die 27-Jährige, die auf diese Saison hin nach England wechselte, hat sich durchgebissen. Nach überstandener Verletzung spulte sie in den beiden Ligaspielen vor der Nati-Pause jeweils die vollen 90 Minuten ab. Die Defensive blieb makellos, beide Partien wurden 1:0 gewonnen – gegen Bristol City und den nächsten Cup-Gegner Leicester.

Bühler weiss um ihre Stärken: «Ich übernehme gern viel Verantwortung, bin lautstark auf dem Platz – sowohl in der Nati wie auch im Klub.» Ein kleiner Makel bleibt: Für Tottenham ist sie noch ohne Assist oder Tor. Doch wer ihre beiden letzten Auftritte mit der Nati und die Verwandlung zum «Kopfballmonster» mitverfolgte, weiss: Der Premierentreffer ist wohl nur eine Frage der Zeit.