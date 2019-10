Die Schweizer Frauen-Nati trifft in der zweiten Partie der Qualifikation für die EM 2021 in England erneut auf Litauen.

Bereits vor einem Monat war das Team von Nils Nielsen auf die Baltinnen getroffen und hatte zum Auftakt der Kampagne in Schaffhausen problemlos mit 4:0 gesiegt.

Wälti steht vor dem Comeback

Vor ihrem Comeback in der Nationalmannschaft steht Captain Lia Wälti. Die Mittelfeldspielerin von Arsenal war wegen einer Knieverletzung mehrere Monate ausgefallen. Wieder im Kader sind auch Alisha Lehmann (West Ham United) und Sandrine Mauron (1. FFC Frankfurt).

Am Dienstag gegen Kroatien

Die Schweizerinnen bestritten die unmittelbare Vorbereitung auf die Partie in Lettland, von wo sie nach der Partie auch wieder in die Schweiz zurückkehren werden. Am Dienstag steht in Thun gegen Kroatien das nächste Qualifikationsspiel an.