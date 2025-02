Die zweite Partie in der Nations League wird für Smilla Vallotto besonders speziell – sie ist in Stavanger aufgewachsen.

In Stavanger aufgewachsen

Sie hat in Stavanger ihre gesamte Kindheit verbracht, in der viertgrössten norwegischen Stadt ihre ersten fussballerischen Schritte gemacht und noch immer Familie da. Doch am Dienstagabend wird Smilla Vallotto im Viking Stadion nicht für, sondern gegen Norwegen spielen.

«Ich war sehr glücklich, als ich gehört habe, dass die Partie in Stavanger stattfindet», freut sich die 20-Jährige auf das für sie spezielle Spiel. «Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.»

Kein Vertrauen in Norwegen

Obwohl sie Stavanger als ihr Zuhause bezeichnet, wird Vallotto als Gast antreten. Seit 2023 ist die Mittelfeldspielerin Teil der A-Nati, zuvor war sie bereits in der U19 für die Schweiz aufgelaufen. Das ist möglich, weil ihr Vater Schweizer ist – und ihre Mutter Norwegerin.

Und weil sich die Schweiz intensiv um Vallotto bemüht hat. «Ich wollte in Norwegen in die U-Nationalteams, habe von den Trainern aber nie das Vertrauen bekommen. Deshalb war ich sehr glücklich, als ich von der Schweiz kontaktiert wurde», sagt Vallotto.

Gegen ihr Heimatland möchte die 17-fache Natiakteurin nun zeigen, was sie draufhat. «Vielleicht kann ich es ihnen im Spiel etwas heimzahlen», sagt sie mit einem Lachen. «Aber das Hauptziel ist es, gut zu spielen und zu gewinnen.»

Im Vergleich zur letzten Partie gegen Island, dem 0:0 im Letzigrund, muss dafür eine Steigerung her. Mehr Ballbesitz und mehr Mut sei gefragt. «Wir haben gute individuelle Spielerinnen, wie die Norwegerinnen auch.»

Persönliche Steigerung – und ein Torjubel?

Auch persönlich will sich Vallotto steigern: «Die 1. Halbzeit war nicht gut, da habe ich noch ein wenig geschlafen. Aber ich bin erst 20 Jahre alt, natürlich habe ich da noch Partien, in denen ich nicht so gut bin.»

Vielleicht verhilft ja die Extra-Motivation mit dem «Heimspiel» zu einem besseren Auftritt. Würde Vallotto denn jubeln, wenn sie ein Tor erzielt? «Natürlich», sagte sie. «Die Schweiz ist mein Team.»

