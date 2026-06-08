Am Dienstagabend spielt das Frauen-Nationalteam im Rahmen der WM-Quali in Nordirland. Der Coach setzt dabei auf sein breites Kader.

Den Schweizerinnen läuft es in der WM-Qualifikation bislang wie am Schnürchen. Abgesehen vom enttäuschenden 1:1 Mitte April in der Türkei wurden alle Spiele gewonnen. Zuletzt zeigte die Equipe von Rafel Navarro am Freitag beim 6:1 gegen Malta eine ganz feine Leistung. Es war wohl das beste Spiel der Nati unter dem Spanier, der das Team im November von Pia Sundhage übernommen hatte.

Bereits vor dem abschliessenden Spiel am Dienstag in Nordirland steht die Schweiz als Gruppensiegerin und Aufsteigerin in die A-Liga der Nations League fest.

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Eine Kehrauspartie wird gleichwohl nicht zu erwarten sein. Mit einem (klaren) Sieg hat die Nati noch die Chance, die Quali in der Liga B als beste Gruppensiegerin (vor Portugal) abzuschliessen. Dies könnte dann relevant werden, sollte die Schweiz im letzten Quartal des Jahres auch die beiden WM-Playoff-Runden siegreich gestalten.

Vorsicht vor Nordirlands langen Bällen

«Wir müssen uns auf lange Bälle von Nordirland einstellen und bei den zweiten Bällen bereit sein», fordert Navarro. «Wir wollen gut organisiert auftreten und einen guten Fussball zeigen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die WM-Quali-Partie Nordirland – Schweiz zeigen wird Ihnen am Dienstag ab 18:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Den ersten Vergleich mit den Nordirinnen entschied die Schweiz im März in Lausanne zum Auftakt der Kampagne mit 2:0 für sich. Torschützin damals: Riola Xhemaili. Ob die Eindhoven-Akteurin auch in der Reprise am Dienstag in Lurgan mittun kann, ist indes noch offen. Xhemaili ist gesundheitlich etwas angeschlagen und liess das Abschlusstraining aus.

Schertenleib wird im Training geschont

So oder so wird es zu einigen Wechseln im Vergleich zum Malta-Spiel kommen, wie Navarro verrät. «Ich werde wohl vier oder fünf Wechsel in der Startformation tätigen», sagt der 40-Jährige.

Ob Sydney Schertenleib, die sich gegen Malta eine kleinere Blessur am Knöchel zugezogen hat, auflaufen kann, wird kurzfristig entschieden. Die Barcelona-Söldnerin trainierte zuletzt reduziert. Gut möglich, dass Xhemaili und Schertenleib, die gegen Malta drei der sechs Tore erzielten, am Dienstag nicht von Beginn an spielen werden.

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