Nach einer langen Verletzungspause ist Alayah Pilgrim zurück in der Nati und möchte sich in den EM-Kader spielen.

Lange Verletzungspause in Rom

Im September 2023 kam Alayah Pilgrim zu ihrem Nati-Debüt. Fast hätte es die Stürmerin bereits wenige Minuten nach ihrer Einwechslung mit einem Treffer gekrönt, ihr Schuss knallte jedoch an den Pfosten. Trotzdem hatte sie mit ihrem Auftritt überzeugt und für Aufsehen gesorgt.

Verpasstes holte Pilgrim dann rund einen Monat später nach – beim 1:7 gegen Spanien sorgte sie mit ihrem ersten Länderspieltor für das einzige Schweizer Highlight der Partie. Ihre starken Leistungen blieben nicht unbeobachtet, im Januar 2024 wechselte die Aargauerin vom FC Zürich nach Italien zur AS Roma.

Dort wurde ihr Aufstieg jedoch plötzlich gebremst, ihre Karriere geriet ins Stocken. Der Grund dafür: Eine langwierige Verletzungsgeschichte, die Pilgrim mehrere Monate ausser Gefecht setzte. Zuerst litt Pilgrim an einem Knorpelschaden, später folgte ein Aussenbandriss und eine Achillessehnenreizung.

Keine einfache Zeit für eine junge Schweizerin, die zum ersten Mal im Ausland spielt. Das bestätigte auch die 21-Jährige bei ihrem ersten Nati-Zusammenzug seit den Verletzungen: «Ich muss zugeben, es war mental schwierig. Vor allem bei einem neuen Verein, in einem neuen Land. Da ist nicht gerade die Familie da, die dir helfen kann.»

Konzentration auf die EM

Besonders geschmerzt habe auch der Zeitpunkt der Verletzung: «Die EM steht vor der Tür. Und du bist fast ein halbes Jahr verletzt und siehst, wie die anderen Spielerinnen in die Nati einrücken können und du eben nicht.»

Jetzt ist Pilgrim aber wieder gesund und bereit, voll anzugreifen. Damit sie es in den Kader für die Heim-EURO schaffe, müsse sie an ihre Grenzen gehen, erklärte die neunfache Nationalspielerin. Eine erste Chance, ihr Können wieder zu zeigen, hat sie am Freitag, wenn die Schweiz im Letzigrund auf Island trifft.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Auftakt des Schweizer Frauen-Nationalteams am Freitagabend am 18:40 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff der Partie gegen Island im Letzigrund ist um 19:00 Uhr.

Das Einrücken ins Nationalteam sei auch so etwas wie ein Heimkommen gewesen, sagte Pilgrim. «Schon als ich in Mailand wieder in einen Schweizer Zug gestiegen bin, habe ich mich wie zuhause gefühlt. Das hat mich motiviert und glücklich gemacht.»

Vielleicht hilft ja genau das Nati-Umfeld der Aargauerin, um nach der schwierigen Zeit wieder zur alten Form zurückzufinden. Denn eine gesunde Pilgrim kann der Nati nur guttun.

