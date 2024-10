Legende: Letztes Heimspiel des Jahres in Zürich Danach steht für die Schweizerinnen der Jahresabschluss in England auf dem Programm. Freshfocus/Toto Marti

Die Schweizer Frauen-Nati wird in diesem Jahr noch zweimal in Zürich antreten. Nach dem bereits seit längerem fixierten Länderspiel gegen Australien in zwei Wochen, wird das Team von Pia Sundhage im November gleich noch einmal im Letzigrund spielen. Gegner beim letzten Heimspiel des Jahres am 29. November ist Deutschland.

Die beiden Teams standen sich zuletzt während der Vorbereitung auf die EM 2022 gegenüber. Damals hatte es für die Schweizerinnen unter Inka Grings eine 0:7-Pleite abgesetzt.

Das letzte Spiel des Kalenderjahres bestreiten die Schweizerinnen 4 Tage nach dem Nachbarschaftsduell gegen England. Die Partie gegen die amtierenden Europameisterinnen findet in Sheffield statt.