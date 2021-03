Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trifft in den Playoffs zur Qualifikation für die EM 2022 auf Tschechien. Die Partien werden zwischen dem 7. und 13. April in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Schweiz wird zuerst auswärts antreten. In den weiteren Playoff-Begegnungen treten die Ukraine gegen Nordirland und Portugal gegen Russland an.

«Tschechien ist weder ein schlechtes, noch ein gutes Los», sagte Nationaltrainer Nils Nielsen. «Wir sind auf einem ähnlichen Niveau», meint auch Nationalspielerin Lia Wälti (siehe Video oben).

Bekannter Gegner

Schon in der Qualifikation für die EM 2017 war die Schweiz auf die aktuelle Nummer 27 der Weltrangliste getroffen. In der Gruppenphase setzte man sich mit 5:1 und 5:0 jeweils klar durch und sicherte sich so die direkte Qualifikation.

Auch in der Quali für die EM 2022 hätten es die Schweizerinnen in der Hand gehabt, sich die Playoffs zu ersparen. Mit einem 0:4 im Dezember in Belgien hatten sie aber die direkte Qualifikation verpasst.