Alisha Lehmann wird an der Europameisterschaft im Sommer in England nicht dabei sein. Sie legt eine Nati-Pause ein.

Die Fussball-EM der Frauen im Juli findet ohne die Schweizer Internationale Alisha Lehmann statt. Die 23-jährige Stürmerin mit sechs Toren in 33 Länderspielen legt im Nationalteam eine Pause ein.

«Es ist ein persönlicher Entscheid», lässt sich die Spielerin von Aston Villa in einer Mitteilung des Verbandes zitieren. «Ich fühle mich mental nicht bereit für ein EM-Turnier.»

Nielsen hält Tür für Rückkehr offen

Nationaltrainer Nils Nielsen bedauert den Entscheid, betont aber: «Sofern für alle der Zeitpunkt stimmt, bleibt die Tür zum Nationalteam offen.» Die EM findet vom 6. bis 31. Juli in England statt. Die Schweiz trifft in der Gruppe C auf die Niederlande, Schweden und Portugal.