Die Schwedin Pia Sundhage tritt die Nachfolge von Inka Grings als Schweizer Nationaltrainerin an.

Legende: Soll die Schweiz zurück in die Erfolgsspur führen Pia Sundhage. imago images/Action Plus

Der Schweizerische Fussball-Verband (SFV) hat eine Nachfolgerin für Inka Grings gefunden. Pia Sundhage wird neue Nationaltrainerin.

Die 63-jährige Schwedin wurde mit den USA Vizeweltmeisterin 2011 und zweimal Olympiasiegerin (2008 und 2012). Zuletzt war sie als Trainerin des brasilianischen Nationalteams tätig, wurde aber nach dem Vorrunden-Aus an der WM in Australien und Neuseeland im vergangenen Sommer abgesetzt.

Der SFV wird am Dienstagmorgen in Muri bei Bern die neue Nationaltrainerin vorstellen (ab 11 Uhr im Livestream in der SRF Sport App). Zuletzt war der Posten interimsmässig von Reto Gertschen besetzt.