Aus knapp 2 Metern Entfernung kam der Ball urplötzlich auf sie zu. Die erst 18-jährige Riola Xhemaili reagierte abgebrüht wie ein Routinier und markierte per Volley ihr erstes Tor im A-Nationaldress.

So geschehen am Dienstag beim 6:0-Sieg der Schweiz in der WM-Quali gegen Moldawien. Xhemaili fühlt sich auf höchster Nati-Stufe bereits pudelwohl. «Wir haben eine extrem gute Stimmung im Team. Seit dem letzten Zusammenzug haben wir uns alle richtig vermisst», schwärmt die gebürtige Solothurnerin.

Ich kann nicht gut mit Komplimenten umgehen, ich werde sofort rot.

Mehr als nur ein «Schweizer Talent»

Xhemaili gilt derzeit als grösstes Schweizer Talent im Fussball – das hört sie allerdings nicht so gerne. «Ich kann nicht gut mit Komplimenten umgehen, ich werde sofort rot», meint sie lächelnd. Selber beschreibt sie sich als «bodenständig» und «ehrgeizig» und unterstreicht letzteres sogleich: «Ich arbeite daran, dass es nicht nur beim Schweizer Talent bleibt.»

Damit hat die Mittelfeldspielerin Erfolg: In diesem Sommer wechselte sie vom FC Basel in die Bundesliga zum SC Freiburg und hat sich in den ersten 3 Ligaspielen bereits als Stammkraft etabliert.

Fussball hinter verschlossenen Türen

Ihr grosser Ehrgeiz ist vor allem auf eine Person zurückzuführen: ihren Zwillingsbruder Rion. «Bei uns war früher immer nur eines wichtig: ‹Wer ist der Bessere?› Wir haben aus allem einen Wettkampf gemacht», erzählt Xhemaili. Zu ihrem Bruder, der beim FCB in der U21 spielt, habe sie eine sehr enge Bindung. «Wir telefonieren jeden Tag.»

Das Tagestelefonat erledigte dann gleich SRF-Moderator Lukas Studer, der das Gespräch führte, für die Geschwister: Er lud kurzerhand Rion ins Insta-Live ein. Dieser plauderte gleich aus dem Nähkästchen: «Wenn wir früher einen Ball im Zimmer hatten, schlossen wir die Türe ab und dann ging so richtig die Post ab.»

