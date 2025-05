Am Montag gibt Pia Sundhage das Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele bekannt.

Mit Riola Xhemaili, Sandrine Mauron und Nadine Riesen kehren drei Spielerinnen ins Aufgebot zurück.

Die Schweiz spielt am 30. Mai auswärts gegen Frankreich und empfängt am 3. Juni in Sitten Norwegen.

Nationaltrainerin Pia Sundhage hat im Rahmen einer Medienkonferenz das Kader für die wegweisenden Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Norwegen bekanntgegeben. Diese stellen gleichzeitig die letzten Ernstkämpfe vor dem EM-Start am 2. Juli dar.

Wie schon vor dem letzten Zusammenzug nahm Sundhage einige Änderungen vor. So kehren Riola Xhemaili, Nadine Riesen und Sandrine Mauron in den Kreis des Nationalteams zurück. Die 22-jährige Xhemaili machte während ihrer Leihe bei PSV Eindhoven mit zwölf Skorerpunkten auf sich aufmerksam und verdiente sich damit das erste Nati-Aufgebot in diesem Jahr.

Lehmann und Sow erneut nicht dabei

Alisha Lehmann (Juventus) und Coumba Sow (Basel) wurden von Sundhage erneut nicht berücksichtigt. An der Medienkonferenz deutete sie jedoch an, dass die beiden zum Start der EM-Vorbereitung am 9. Juni zum erweiterten Kader, das dann 30 Spielerinnen umfassen werde, gehören werden. Auch die frischgebackene Schweizer Meisterin Naomi Luyet (YB) und Laia Ballesté (Espanyol), die im März erstmals aufgeboten wurde, figurieren nicht im Kader.

In den anstehenden Partien ist die Schweiz gefordert, will sie in der Liga A der Nations League bleiben. Einen Punkt hinter Island belegt die Nati aktuell den letzten Platz der Gruppe 2. «Die kommenden Spiele sind sehr wichtig. Denn wenn wir gewinnen, können wir viel Selbstvertrauen tanken», sagt die Nati-Trainerin. Es sei ihr und dem Staff wichtig gewesen, ein Team von Siegerinnen zusammenzustellen. Das gebe der Nati die Chance, in der Liga A zu bleiben.

Zusammenzug im Wallis

Das Team wird sich am 26. Mai im Wallis treffen und bis zur Abreise nach Frankreich am Donnerstag drei Trainingseinheiten absolvieren. Dies sei wichtig, da die Saison einiger Spielerinnen etwa aufgrund des Ausscheidens in den Playoffs schon länger beendet ist.

Das Spiel gegen Frankreich findet am 30. Mai um 21:10 Uhr in Nancy statt, das Duell mit Norwegen am 3. Juni um 20 Uhr in Sitten. Beide Partien sehen Sie live bei SRF.

Nations League