Nati-Trainer will ein 4:4

Legende: Letztes Spiel unter Schweizer Flagge Nils Nielsen. Freshfocus/ Toto Marti

Wenn am Freitag in Schaffhausen die Test-Partie des Schweizer Frauen-Nationalteams gegen Dänemark angepfiffen wird, sind es die letzten 90 Minuten für Nils Nielsen als Nati-Trainer. Emotional wolle er dann nicht werden. «Dann ist Fussball, dann fokussieren wir uns darauf», so der Däne.

Nielsen gibt aber zu: Beim Abschiedsapéro vom Mittwoch habe er «einen Presslufthammer in den Magen gekriegt». Ihm sei klar geworden, dass dies das letzte Mal sei, dass er mit diesen Personen zu tun habe.

Harder soll gross aufspielen

Für die Partie gegen sein Heimatland Dänemark wird Nielsen einige Umstellungen vornehmen. Die Belastung bei den Stammspielerinnen sei gross, einige seien angeschlagen. Deshalb könne man 4 bis 5 jungen Spielerinnen eine Chance gegen.

Nielsen wünscht sich für seinen persönlichen Abschluss kurioserweise 4 Gegentreffer: «Wenn wir 4 Tore machen und Pernille Harder auch 4 Tore macht, dann ist es ein fantastisches Spiel.» Er sei immer glücklich, wenn er die Dänin Harder mit dem Ball laufen sehe.