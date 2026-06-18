Legende: Sydney Schertenleib und Nationaltrainer Rafel Navarro. Freshfocus/Pascal Muller

Die Schweiz trifft in der 1. Runde der WM-Playoffs auf Israel.

Im Erfolgsfall würde in der 2. Runde der Sieger der Partie zwischen Österreich und dem Kosovo warten.

Die 1. Playoff-Runde findet im Oktober statt. Die 2. Tranche im November und Dezember.

Das Schweizer Frauen-Nationalteam trifft in den Playoffs auf dem Weg an die WM 2027 in Brasilien zuerst auf Israel. Dies ergibt die Auslosung am Freitag in Nyon.

Israel belegte in der Liga B der WM-Quali in der Gruppe 4 hinter Schottland und Belgien Rang 3. Die Schweiz gewann ihre Gruppe in der gleichen Liga vor der Türkei, Nordirland und Malta.

2. Runde wohl gegen Österreich

In der 2. Runde würde der Gegner höchstwahrscheinlich Österreich heissen. Die Austria-Auswahl schloss die Liga A hinter Deutschland und Norwegen auf Rang 3 ab. Der Kosovo, Gegner der Österreicherinnen in der 1. Playoff-Runde, ist ein Gruppensieger der Liga C.

Über zwei Playoff-Runden werden im Herbst sieben WM-Plätze vergeben, ausserdem geht es um einen Platz in den interkontinentalen Playoffs. Die Spiele der ersten Runde (mit Hin- und Rückspiel) finden vom 7. bis 13. Oktober statt, jene der zweiten Runde vom 26. November bis 5. Dezember.