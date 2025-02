Legende: Wollen dieses Jahr Glanzlichter setzen Die Spielerinnen des Schweizer Nationalteams. Keystone/Jean-Christophe Bott

Den Startschuss ins EURO-Jahr markieren die ersten Spiele in der Nations League. Zunächst trifft das Team von Pia Sundhage am Freitag im Letzigrund auf Island. Am Dienstag darauf heisst der Gegner in Stavanger Norwegen, bevor es im April gegen Frankreich weitergeht.

Alle sechs Nations-League-Spiele werden noch vor der EM-Endrunde absolviert, abgeschlossen wird die Kampagne am 3. Juni mit dem Heimspiel gegen Norwegen. Das Wiedersehen mit den Nordländerinnen gibt es dann bereits einen Monat später, wenn die Schweiz in Basel ins EM-Heimturnier startet (2. Juli).

Dazwischen gilt das Augenmerk der bestmöglichen Vorbereitung mit folgenden Fixpunkten:

6. Juni: Kaderbekanntgabe EM-Vorbereitung

9. Juni: Start 1. Vorbereitungswoche in Magglingen

16. Juni: Start 2. Vorbereitungswoche in Nottwil

23. Juni: Definitive Kaderbekanntgabe und Start 3. Vorbereitungswoche

26. Juni: Testspiel (Gegner noch offen)

28. Juni: Bezug EM-Basecamp in Thun

Schweizer Nati