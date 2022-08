Frauenfussball-Direktorin Haenni verlässt den SFV per Ende Jahr

Neuer Job in den USA

Tatjana Haenni, die Direktorin Frauenfussball des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), gibt ihre bisherige Tätigkeit per Ende Jahr auf und nimmt in den USA eine neue Herausforderung an. Die 55-Jährige wird ab 2023 Sportdirektorin der amerikanischen Frauen-Profiliga National Women’s Soccer League (NWSL).

Lockruf in führende Liga gefolgt

«Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Die USA sind Vorreiter für den weltweiten Frauenfussball und Gleichberechtigung im Frauensport. Ich freue mich darauf, zukünftig in der besten Frauenliga der Welt eine entscheidende Rolle einzunehmen und diese weiterentwickeln zu dürfen», äusserte sich Haenni zu ihrem Wechsel gegenüber dem Verband.

02:13 Video Haenni: «Eine unglaubliche Herausforderung, die mich ehrt» Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Die Bernerin wurde 2019 zur Direktorin Frauenfussball ernannt und nahm zugleich als erste Frau Einsitz in die Geschäftsleitung des SFV. Als leitende Sportdirektorin wird die Ex-Fussballerin mit Spielerinnen, Liga-Funktionären und Interessenvertretern zusammenarbeiten, um die sportlichen Strategien umzusetzen.