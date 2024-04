Legende: Reist nicht nach Baku Ramona Bachmann. KEYSTONE/Ennio Leanza

Auch Bachmann und Maritz aussen vor

Das Kader des Schweizer Frauenteams für das EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan verliert zwei Stützen. Nach dem Ausfall von Amira Arfaoui am Samstag gab der Schweizer Fussballverband am Sonntag zwei weitere Absenzen bekannt: Ramona Bachmann und Noelle Maritz werden die Reise nach Baku ebenfalls nicht antreten. Bachmann leidet an Adduktorenproblemen, während Maritz an einer Hüftverletzung laboriert. Die Schweiz trifft am Dienstag um 14:00 Uhr auf Aserbaidschan – SRF überträgt ab 13:50 Uhr live.