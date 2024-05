Legende: Muss das Schweizer Camp verlassen Alayah Pilgrim. Freshfocus/Ehtirm Jabi

Keine Einsätze für Stierli und Pilgrim

Julia Stierli und Alayah Pilgrim haben das Camp des Frauen-Nationalteams in Magglingen vor den anstehenden Spielen gegen Ungarn verlassen. Für Stierli käme ein Einsatz eine Woche nach einer Operation aufgrund eines Handbruchs zu früh, Pilgrim laboriert seit einigen Tagen an einem Knorpelschaden im Knie. Die Schweizerinnen spielen am Freitag in Biel gegen Ungarn. Vier Tage später duellieren sich die beiden Teams in Budapest erneut. Die Spiele sind Teil der EM-Qualifikation, als Gastgeber der EM 2025 ist die Schweiz aber für die Endrunde gesetzt.