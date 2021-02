In den beiden Länderspielen muss Trainer Nils Nielsen wegen den derzeit herrschenden Einreise-Restriktionen auf die Legionärinnen aus England verzichten. Lia Wälti, Noëlle Maritz, Malin Gut (alle Arsenal) und Alisha Lehmann (Everton) konnten zwar in dieser Woche am Trainingslager der Frauen-Nati teilnehmen, werden in Metz aber fehlen.

In Frankreich war ursprünglich ein Vierländerturnier geplant, Island und Norwegen sagten ihre Teilnahme aufgrund der Corona-Situation jedoch ab.

Nati rechnet mit Playoffs im April

Die Testspiele gegen den WM-Gastgeber von 2019 dienen den Schweizerinnen als Vorbereitung auf die voraussichtlichen Playoff-Spiele im April. Voraussichtlich deshalb, weil es theoretisch noch möglich ist, dass sich die Nati als einer der drei besten Gruppenzweiten direkt für die EM-Endrunde 2022 in England qualifiziert. Damit rechnet man im Lager der Schweizerinnen aber nicht.

Anfang Dezember hatte die Frauen-Nati mit einer 0:4-Niederlage gegen Belgien die erste Chance auf die EM-Qualifikation verpasst.