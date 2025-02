Sydney Schertenleib ist nach den beiden Nations-League-Partien der Schweiz gegen Island und Norwegen in aller Munde. Das 18-jährige Supertalent war Dreh- und Angelpunkt im Schweizer Offensivspiel, bestach durch ihre stupende Technik sowie ihre Ruhe am Ball und belohnte sich mit dem Tor zum 1:1 gegen Norwegen für ihre engagierten Auftritte.

Extra-Lob der Trainerin

«Sie ist gut und macht den Unterschied in diesem Team», holte sich Schertenleib ein Sonderlob von Nati-Trainerin Pia Sundhage ab.

Es macht den Anschein, als gehöre Schertenleib nicht erst die Zukunft, sondern bereits die Gegenwart. Ihre überzeugenden Leistungen kommen nicht von ungefähr. In Barcelona durfte Schertenleib zuletzt immer öfter im ersten Team ran und fügte sich dort nahtlos ins Starensemble ein. Mit ihren Toren im katalanischen Cup sowie in der Meisterschaft gelangen ihr jüngst zwei Premieren.

Auch Ivelj überzeugt

Im Schatten von Schertenleib machte im aktuellen Nations-League-Zusammenzug auch eine andere junge Spielerin von sich reden: Noemi Ivelj. Obwohl erst 18-jährig, spulte die Mittelfeldspielerin ihren Part neben Captain Lia Wälti und Smilla Vallotto äusserst routiniert ab. Die GC-Spielerin übernahm Verantwortung, dirigierte und wagte sich auch in den Abschluss.

Ivelj knüpfte damit nahtlos an ihre Leistung im vergangenen Dezember gegen England an. Im Freundschaftsspiel gegen die amtierenden Europameisterinnen, das die Schweiz mit 0:1 verlor, wurde sie in der Pause eingewechselt und trug massgeblich dazu bei, dass die Schweizerinnen besser in die Gänge kamen.

Dass die junge Garde – unter ihnen auch Iman Beney sowie die verletzte Noemi Luyet – bereits derart Verantwortung übernehmen und international mithalten können, dürfte Sundhage im Hinblick auf die Heim-EM im Sommer mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.

Bachmann nur Reservistin

Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid. Wendet man dieses Sprichwort auf die jüngsten beiden Spiele an, kommt man nicht um Ramona Bachmann herum. Die USA-Söldnerin, sonst ein fixer Wert in der Schweizer Offensive, wurde von Sundhage nicht eingesetzt.

«Sie muss etwas mehr trainieren und braucht Spiele», erklärte die Schwedin nach der Partie. Wichtig sei, geduldig zu bleiben. Bachmann befindet sich mit Houston Dash in der Vorbereitung, die Saison in den USA startet erst Mitte März.