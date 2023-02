Ewa Pajor schiesst gerne und oft Tore – auch gegen die Nati. Die Testspiele der Schweiz gegen Polen am Freitag und kommenden Dienstag gibt es live bei SRF.

Aufgepasst, Nati: Diese Frau stellt selbst «Lewa» in den Schatten

Legende: Jubelbilder gibt es von ihr viele Ewa Pajor ist eine Goalgetterin. Getty Images / Mikolaj Barbanell / SOPA Images / LightRocket

Ihre Torquote ist beeindruckend. 73 Spiele hat Ewa Pajor für Polen absolviert, dabei 52 Mal ins Schwarze getroffen – das ist natürlich Landesrekord. Damit ist sie in 71 Prozent aller Matches erfolgreich. Zum Vergleich: Robert Lewandowski, Rekordspieler und -torschütze der polnischen Männer, kommt auf eine Torquote von 57 Prozent (138 Spiele, 78 Treffer).

Dabei gilt es herauszuheben: Polen ist bei den Frauen «nur» die Weltnummer 30. Und Pajor ist erst 26 Jahre alt und damit erst jetzt im besten Fussball-Alter. Trotzdem kann die Vollblut-Stürmerin bereits auf knapp 8 Jahre im Wolfsburger Dress zurückblicken – bei den Frauen eine der Top-Adressen im Weltfussball.

Dort ist ihre Torquote übrigens nochmals höher. Besonders zuletzt: Seit der Saison 2018/19 zählt Pajor 89 Treffer in 95 Spielen – eine Quote von 94 Prozent. Dazu muss weiter erwähnt werden, dass Pajor aufgrund der grossen Konkurrenzsituation bei Wolfsburg selten durchspielt. Im Schnitt braucht sie ungefähr 70 Minuten pro Tor. Auch zwei Knieoperationen in den Jahren 2020 und 2021 konnten sie nicht stoppen.

«Unser Motto ist ‹immer hungrig›. Wolfsburg will immer gewinnen, und ich liebe diese Mentalität», hat Pajor gegenüber Deutsche Welle gemeint. Ihr Trainer Tommy Stroot kennt ihr Erfolgsrezept: «Ich habe selten eine Spielerin gesehen, die in jeder einzelnen Trainingseinheit so viel gibt wie Ewa.»

Nun trifft Pajor mit Polen in Testspielen innerhalb von 4 Tagen 2 Mal auf die Schweiz. Für sie ist es auch ein Wiedersehen: Mit Ramona Bachmann und Noelle Maritz kickte sie mehrere Jahre gemeinsam beim VfL. Auch Vanessa Bernauer und Lara Dickenmann haben mit Pajor zusammengespielt, erstere ist aber nicht im Aufgebot und letztere hat ihre Karriere bereits beendet.

Die 5 bisherigen Duelle mit Polen Box aufklappen Box zuklappen 2018: Polen - Schweiz 0:0

2017: Schweiz - Polen 2:1

2005: Polen - Schweiz 0:3

1998: Schweiz - Polen 4:0

1998: Polen - Schweiz 0:1 (Quelle: SFV)

Die Schweiz und Polen befinden sich zurzeit beide im Trainingslager in Spanien. Zuerst treffen sie im Estadio Nuevo Mirador in Algeciras, dann im knapp 60 km entfernten, nordöstlich gelegenen Marbella Football Center aufeinander.

Die Bilanz aus Schweizer Sicht lässt sich sehen: 5 Spiele, 4 Siege, 1 Remis. Zuletzt spielte man am 4. September 2018 im Rahmen der WM-Quali auswärts 0:0. Das Hinspiel hatte die Schweiz 2:1 gewonnen. Damalige Torschützinnen für die Schweiz: Bernauer und Dickenmann. Und für Polen? Sie erraten es ... Ewa Pajor!